Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока

"Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего утонул. На другом пляже той же бухты 38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришел его знакомый, однако спасти товарища не смог. Оба мужчины утонули", - говорится в сообщении.