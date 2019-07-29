Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели в бухте Лазурная (Шамора) под Владивостоком трёх мужчин, двое из которых были пьяны, сообщает СУСК по Приморскому краю.
"Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего утонул. На другом пляже той же бухты 38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришел его знакомый, однако спасти товарища не смог. Оба мужчины утонули", - говорится в сообщении.
Проводится проверка. Следователи дадут оценку оказанию услуг при организации пляжного отдыха.
Бухта Лазурная популярна среди жителей Приморья, Хабаровского края, Приамурья, которые каждое лето приезжают сюда на отдых с палатками или на базы отдыха.
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