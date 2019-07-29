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РИА Новости

В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов

Вчера, 09:20
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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. График движения пассажирских поездов, нарушенный после камнепада на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области, восстановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Ранее сообщалось, что движение поездов и электричек было нарушено на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги в связи со сходом камней. Кроме того, движение поездов на Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено из-за вызванного обильными дождями камнепада на однопутном участке Шарыжалгай – Маритуй КБЖД.
"Движение по Транссибу после инцидента осуществляется без задержек, по данным на утро", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе пояснили, что движение по Кругобайкальской железной дороге пока не восстановлено, хотя пути расчищены. Железнодорожники ждут лучших погодных условий, чтобы начать движение и оценить масштабы повреждений.
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