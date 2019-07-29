В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. График движения пассажирских поездов, нарушенный после камнепада на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области, восстановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Ранее сообщалось, что движение поездов и электричек было нарушено на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги в связи со сходом камней. Кроме того, движение поездов на Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено из-за вызванного обильными дождями камнепада на однопутном участке Шарыжалгай – Маритуй КБЖД.

"Движение по Транссибу после инцидента осуществляется без задержек, по данным на утро", - сказал собеседник агентства.