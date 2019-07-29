Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Ситуация в районе Персидского залива созрела для того, чтобы Москва вышла с Концепцией безопасности для региона, в любом случае подобные предложения достойны обсуждения, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Ранее МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.

"Теперь почва для этого шага Москвы готова, поскольку Россия выступает как посредник между разными сторонами, что типично по-примаковски и не ново. На фоне того, как США, Великобритания и другие изменяют то, как работает (или не работает) архитектура безопасности в регионе, это открывает дверь для подобных предложений России. Главным будет треугольник между США, заливом и Россией, где настроения меняются в сторону Москвы, хотя и с оговорками", - сказал эксперт Джеймстаунского фонда по России и Ближнему Востоку Теодор Карасик.

Напоминая, что подобные предложения звучали и ранее, он отмечает, что в отличие от ситуации 10-15 лет назад теперь роль России в регионе изменилась.

"Что изменилось, так это отношение арабов к Москве и рычаги воздействия, которые теперь есть у России в регионе и за его пределами, благодаря Сирии и распространению добрых намерений России в регионе", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на проблему конфликта в Йемене, которая, по мнению Карасика, может быть частью новой архитектуры безопасности с учетом возможного разделения страны.

"Москва на волне успеха. Взаимодействие (спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила - ред.) Богданова с хуситами и другими йеменскими силами является частью российского общего подхода к Аравийскому полуострову и требованиям к "коллективной безопасности", - считает Карасик.

Он добавил, что при наличии достаточного влияния на хуситов Москва должна воздействовать на них, чтобы были прекращены атаки на Саудовскую Аравию с помощью дронов.

"Более того, предстоящая встреча по безопасности в заливе, поддержанная Москвой, и форум "Россия-Африка" в октябре должны быть частью этого как элемент российского стратегического и тактического подхода к странам Ближнего Востока и Северной Африки. Предстоящая поездка (президента РФ Владимира - ред.) Путина в регион (в Саудовскую Аравию в сентябре – ред.) задаст дальнейший тон", - сказал собеседник агентства.

Обсуждение выдвинутых Россией предложений может быть полезно, считает, в свою очередь, старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О`Хэнлон.