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РИА Новости

"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ

Вчера, 09:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция
Арктическая экспедиция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктическая экспедиция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Росгеология" предлагает правительству разработать до 1 октября проект госпрограммы по геологоразведке в Арктике для "возрождения Севморпути" на 2020-2045 годы с объемом финансирования около 292,5 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию главы "Росгеологии" Сергея Горькова.
В презентации, подготовленной к заседанию госкомиссии по Арктике, Горьков отметил, что "значительная" ресурсная база в регионе "не в полной мере вовлечена в освоение", а госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов, действующая до 2024 года, "не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики".
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Глава "Росгеологии" предложил создать госпрограмму, которую профинансируют Фонд национального благосостояния (ФНБ) и бюджет РФ. Объем вложений составит 89,3 миллиарда рублей с 2020 по 2024 годы, 104,6 миллиарда - в 2024-2035 годах и 98,6 миллиарда - до 2045 года. На первом этапе основными мероприятиями программы могут стать региональная разведка углеводородов (28 миллиардов рублей) и параметрическое бурение (55 миллиардов рублей), на втором этапе проведут поисково-оценочные работы (28,7 миллиарда рублей), на третьем - бурение, поиск и оценку, а также региональное изучение.
По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, работа Минприроды по разведке месторождений региона "неудовлетворительна", а создание арктической госпрограммы необходимо.
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По данным издания, "Росгеология" уже получает госконтракты, выступая единственным исполнителем подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" с финансированием около 30 миллиардов рублей. Однако компания допускает неисполнение условий госконтрактов даже с нынешним объемом заказа, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Кроме того, компания сама не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев, утверждают источники газеты. При этом стремление госкомпании добиться приоритетного статуса в геологоразведке недр уже приводило к конфликтам с недропользователями.
Для разработки программы будет создана рабочая группа, сообщили изданию в "Росгеологии", отказавшись от подробных комментариев. В Минприроды и Минвостокразвития не ответили на запрос. В "Востокугле" Дмитрия Босова, который намерен добывать уголь на Таймыре, заявили изданию, что не рассчитывают на предложенный "Росгеологией" проект госпрограммы, но она "нужна стране". "Роснефть", "Газпром нефть" и "Норникель" не предоставили комментариев.
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РосгеологияАрктикаЭкономика
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