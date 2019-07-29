"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Росгеология" предлагает правительству разработать до 1 октября проект госпрограммы по геологоразведке в Арктике для "возрождения Севморпути" на 2020-2045 годы с объемом финансирования около 292,5 миллиарда рублей, пишет газета " "Росгеология" предлагает правительству разработать до 1 октября проект госпрограммы по геологоразведке в Арктике для "возрождения Севморпути" на 2020-2045 годы с объемом финансирования около 292,5 миллиарда рублей, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на презентацию главы "Росгеологии" Сергея Горькова.

В презентации, подготовленной к заседанию госкомиссии по Арктике, Горьков отметил, что "значительная" ресурсная база в регионе "не в полной мере вовлечена в освоение", а госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов, действующая до 2024 года, "не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики".

Глава "Росгеологии" предложил создать госпрограмму, которую профинансируют Фонд национального благосостояния (ФНБ) и бюджет РФ. Объем вложений составит 89,3 миллиарда рублей с 2020 по 2024 годы, 104,6 миллиарда - в 2024-2035 годах и 98,6 миллиарда - до 2045 года. На первом этапе основными мероприятиями программы могут стать региональная разведка углеводородов (28 миллиардов рублей) и параметрическое бурение (55 миллиардов рублей), на втором этапе проведут поисково-оценочные работы (28,7 миллиарда рублей), на третьем - бурение, поиск и оценку, а также региональное изучение.

По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, работа Минприроды по разведке месторождений региона "неудовлетворительна", а создание арктической госпрограммы необходимо.

По данным издания, "Росгеология" уже получает госконтракты, выступая единственным исполнителем подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" с финансированием около 30 миллиардов рублей. Однако компания допускает неисполнение условий госконтрактов даже с нынешним объемом заказа, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Кроме того, компания сама не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев, утверждают источники газеты. При этом стремление госкомпании добиться приоритетного статуса в геологоразведке недр уже приводило к конфликтам с недропользователями.