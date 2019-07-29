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РИА Новости

Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа

Вчера, 09:11
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 12 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 12 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО КБ "Ассоциация", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". Как сообщил регулятор, банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.
Кроме того, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 170-е место в банковской системе РФ.
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Нижний НовгородАгентство по страхованию вкладовЭкономика
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