Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 12 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 12 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО КБ "Ассоциация", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". Как сообщил регулятор, банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

Кроме того, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.