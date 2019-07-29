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РИА Новости

Умерла "самая умная" собака в мире

Вчера, 09:10
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CC BY-SA 4.0 / Pilleybianchi / Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser)
Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser)
CC BY-SA 4.0 / Pilleybianchi /
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, прославившаяся благодаря своему богатому "словарному запасу", пишет Independent.
Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.
В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы. В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ прозвали ее самой умной собакой в мире.
Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью.
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