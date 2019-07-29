Умерла "самая умная" собака в мире

Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.