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РИА Новости

В Армении потушили пожар на железнодорожной станции

Вчера, 09:09
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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Пожар, возникший в Армении в понедельник утром на железнодорожном составе с бензином, потушен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) Рубен Грдзелян.
Ранее в МЧС сообщили, что сигнал о пожаре близ железнодорожной станции "Туманян" в 155 километрах от Еревана поступил 29 июля рано утром. Грузовой состав, следовавший из села Баграташен на границе с Грузией в город Гюмри, состоял из 29 вагонов, 17 из которых – 50-тонные цистерны с бензином, четыре - загружены пшеницей, один – алюминиевым стройматериалом. Остальные вагоны были пустыми. По данным МЧС, частично горело топливо, находившееся и разливавшееся из семи цистерн.
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"Сход цистерн с топливом произошел 29 июля в 04.10 по местному времени (03.10 мск) на станции "Туманян" ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". В результате схода возник пожар, который был потушен примерно к 07.30 (06.30 мск). Жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование причин происшествия, проводятся работы по восстановлению железнодорожных путей", - сказал Грдзелян.
МЧС ранее заявило о локализации огня. О ликвидации пожара спасательное ведомство пока официально не сообщало.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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