В Армении потушили пожар на железнодорожной станции

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Пожар, возникший в Армении в понедельник утром на железнодорожном составе с бензином, потушен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) Рубен Грдзелян.

Ранее в МЧС сообщили , что сигнал о пожаре близ железнодорожной станции "Туманян" в 155 километрах от Еревана поступил 29 июля рано утром. Грузовой состав, следовавший из села Баграташен на границе с Грузией в город Гюмри, состоял из 29 вагонов, 17 из которых – 50-тонные цистерны с бензином, четыре - загружены пшеницей, один – алюминиевым стройматериалом. Остальные вагоны были пустыми. По данным МЧС, частично горело топливо, находившееся и разливавшееся из семи цистерн.

"Сход цистерн с топливом произошел 29 июля в 04.10 по местному времени (03.10 мск) на станции "Туманян" ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". В результате схода возник пожар, который был потушен примерно к 07.30 (06.30 мск). Жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование причин происшествия, проводятся работы по восстановлению железнодорожных путей", - сказал Грдзелян.

МЧС ранее заявило о локализации огня. О ликвидации пожара спасательное ведомство пока официально не сообщало.