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РИА Новости

На ж/д станции на севере Армении загорелись цистерны с бензином

Вчера, 08:02
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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Цистерны с бензином горят недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области на севере Армении, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.
"Сигнал о пожаре близ железнодорожной станции "Туманян" (в 155 километрах от Еревана – Прим. ред.) поступил 29 июля примерно в 04.00 (03.00 мск) ... Выяснилось, что горят две 50-тонные цистерны (с топливом - Прим. ред.), есть угроза распространения огня на другие цистерны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Там же отмечается, что огонь удалось локализовать в 05.31 мск. На месте работают девять пожарных расчетов
По данным пресс-службы, железнодорожный состав состоит из 29 вагонов, 17 из которых – 50-тонные цистерны с бензином, четыре - загружены пшеницей, один – алюминиевым стройматериалом. Остальные вагоны пустые, отмечается в сообщении.
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