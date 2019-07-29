На ж/д станции на севере Армении загорелись цистерны с бензином

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Цистерны с бензином горят недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области на севере Армении, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.

"Сигнал о пожаре близ железнодорожной станции "Туманян" (в 155 километрах от Еревана – Прим. ред.) поступил 29 июля примерно в 04.00 (03.00 мск) ... Выяснилось, что горят две 50-тонные цистерны (с топливом - Прим. ред.), есть угроза распространения огня на другие цистерны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Там же отмечается, что огонь удалось локализовать в 05.31 мск. На месте работают девять пожарных расчетов