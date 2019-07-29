В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка были подтоплены 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу 27 июля власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске. В Тулуне началась эвакуация.