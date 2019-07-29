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РИА Новости

В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"

Вчера, 08:59
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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Движение большегрузных машин на автомобильной трассе "Байкал" в Иркутской области ограничено из-за угрозы разрушения дорожного полотна, сообщили журналистам в региональном главке МВД.
"Движение большегрузов ограничено на участке трассы "Байкал" от Култука до Бабушкина из-за угрозы разрушения дорожного полотна на 157 километре тракта", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что проезд временно закрыт для фур весом более 12 тонн. Дальнобойщиков просят заранее позаботиться об остановке до Култука.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка были подтоплены 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу 27 июля власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске. В Тулуне началась эвакуация.
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