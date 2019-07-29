Российский альпинист пропал в горах Киргизии

"Гражданин России И.И. 1974 года рождения совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тысяч метров перестал выходить на связь", - заявили в ведомстве.

Как уточняется, в воскресенье на место пропажи альпиниста были направлены 6 спасателей, которые после ночевки в горном лагере возобновили поиски утром в понедельник. Также, по данным МЧС, планируется привлечение дополнительных групп спасателей, которые находятся в районе пика Ленина.