Российский альпинист пропал в горах Киргизии

БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"Гражданин России И.И. 1974 года рождения совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тысяч метров перестал выходить на связь", - заявили в ведомстве.
Как уточняется, в воскресенье на место пропажи альпиниста были направлены 6 спасателей, которые после ночевки в горном лагере возобновили поиски утром в понедельник. Также, по данным МЧС, планируется привлечение дополнительных групп спасателей, которые находятся в районе пика Ленина.
Пик Ленина - высотой в 7134 метра. Это одна из наиболее популярных у альпинистов вершин в Центральной Азии. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений.