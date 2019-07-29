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РИА Новости

На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода

Вчера, 09:04
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В городе Оха Сахалинской области медведь зашел на рыбный завод и распугал его сотрудников.
Видео инцидента опубликовал паблик "RU_CHP: Первый по происшествиям" во "ВКонтакте".
Судя по кадрам с камеры наблюдения, животное вбежало в цех, когда рабочие грузили продукцию на автопогрузчик. Очевидно, медведя привлек запах рыбы.
Хищник заметил людей первым и тут же направился обратно к выходу. Сотрудники цеха, в свою очередь, пару секунд смотрели на медведя и через несколько секунд бросились врассыпную.
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