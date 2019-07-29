В Нефтеюганске пять человек пострадали при столкновении автобусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает региональное управление МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла в понедельник около 8.30 (6.30 мск) на улице Мамонтовской. Столкнулись автобусы "ПАЗ" и "МАЗ", выполнявшие рейсы по городским маршрутам. В полиции предполагают, что водитель автобуса "ПАЗ" не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего и произошло столкновение с двигавшимся впереди "МАЗом".
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"Водитель и пассажир "ПАЗ", водитель и два пассажира "МАЗ" доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив", - сообщили в УМВД.
На месте работают автоинспекторы, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших, добавили в ведомстве.