В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Инцидент произошел в минувшие выходные на 177 километре автодороги "Волгоград–Сальск". Автомашина "DAF FT XF 105 460" перевозила соляную кислоту с химического завода "Каустик" на завод в город Армянск в Крыму.
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"Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты", - сказал представитель ведомства.
Наряды ГАИ обеспечили отвод транспорта с опасного участка. МЧС провели дезактивацию соляной кислоты, угрозы населению и окружающей среде нет.