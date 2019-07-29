В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.

Инцидент произошел в минувшие выходные на 177 километре автодороги "Волгоград–Сальск". Автомашина "DAF FT XF 105 460" перевозила соляную кислоту с химического завода "Каустик" на завод в город Армянск в Крыму.

"Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты", - сказал представитель ведомства.