ЦБ отозвал лицензию у банка "Ассоциация"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.

"Банк "Ассоциация" признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - поясняет ЦБ.

Кроме того, как отмечает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Руководство банка признало их отсутствие. "В адрес банка "Ассоциация" было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор направит информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы. Банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов.