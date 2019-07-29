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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка "Ассоциация"

Вчера, 08:39
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
"Банк "Ассоциация" признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - поясняет ЦБ.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Кроме того, как отмечает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Руководство банка признало их отсутствие. "В адрес банка "Ассоциация" было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор направит информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы. Банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 170-е место в банковской системе РФ.
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6 марта 2017, 14:22
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