Жителям Тулуна рекомендовали запастись питьевой водой после подъема реки

КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области продолжает расти и достиг отметки 782 сантиметра при критическом показателе 7 метров, в связи с повышением власти просят жителей запастись питьевой водой, сообщает администрация города.

"Уровень воды в реке Ия на 12.00 (7.00 мск) 29 июля составил 782см... В связи с прогнозом повышения воды в реке Ия на 29-30 июля до отметок 950-1050 см просим всех запастись водой", - говорится в оперативном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тулуне и районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. 27 июля власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.