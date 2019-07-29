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РИА Новости

В Гонконге задержали 49 участников несанкционированных протестов

Вчера, 07:49
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© REUTERS / Edgar SuПротесты на севере Гонконга
Протесты на севере Гонконга
© REUTERS / Edgar Su
Протесты на севере Гонконга
ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 49 человек в результате столкновений с демонстрантами, которые произошли во время несанкционированных протестов в городе в воскресенье, говорится в заявлении местной полиции.
Акция протеста, которая прошла в воскресенье, изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Около 19.00 по местному времени (14.00 мск) полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В окрестностях района Шёнвань демонстранты подожгли тележку с различными предметами и толкнули ее в сторону полицейского кордона.
"Полиция решительно осуждает незаконные действия группы радикальных протестующих, которые в результате актов вандализма нанесли значительной урон государственному имуществу, осуществили подожгли, нападали на полицейских с применением различных видов оружия во время акций протеста 28 июля", - говорится в заявлении полиции.
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Сообщается, что "в связи со вчерашним инцидентом полиция задержала 49 человек за преступления, включая несанкционированное собрание и хранение оружия для нападения".
Отмечается, что действия радикальных протестующих становятся все более и более агрессивными, они несут на улицы города все больше насилия, "они перешли от отламывания перил, бросания кирпичей и металлических прутьев к поджогам и крупным разрушениям".
"Полиция решительно осуждает такое поведение, которое явно не соответствует принципам выражения мнений мирным путем. Полиция подтверждает свою решимость и способность привлечь всех правонарушителей к ответственности", - подчеркивается в заявлении.
В заявлении отмечается, что "радикальные протестующие напали на сотрудников полиции с вопиющим пренебрежением к последствиям, такие нападения включали в себя бросание кирпичей, стеклянных бутылок, обливание полицейских неизвестной жидкостью, стрельбу металлическими шариками из арбалета, стрельбу стрелами из лука.
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