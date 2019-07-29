В Гонконге задержали 49 участников несанкционированных протестов

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 49 человек в результате столкновений с демонстрантами, которые произошли во время несанкционированных протестов в городе в воскресенье, говорится в заявлении местной полиции.

Акция протеста, которая прошла в воскресенье, изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Около 19.00 по местному времени (14.00 мск) полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В окрестностях района Шёнвань демонстранты подожгли тележку с различными предметами и толкнули ее в сторону полицейского кордона.

"Полиция решительно осуждает незаконные действия группы радикальных протестующих, которые в результате актов вандализма нанесли значительной урон государственному имуществу, осуществили подожгли, нападали на полицейских с применением различных видов оружия во время акций протеста 28 июля", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что "в связи со вчерашним инцидентом полиция задержала 49 человек за преступления, включая несанкционированное собрание и хранение оружия для нападения".

Отмечается, что действия радикальных протестующих становятся все более и более агрессивными, они несут на улицы города все больше насилия, "они перешли от отламывания перил, бросания кирпичей и металлических прутьев к поджогам и крупным разрушениям".

"Полиция решительно осуждает такое поведение, которое явно не соответствует принципам выражения мнений мирным путем. Полиция подтверждает свою решимость и способность привлечь всех правонарушителей к ответственности", - подчеркивается в заявлении.