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РИА Новости

Фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" завершил первый визит во Владивосток

Вчера, 07:10
777
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" завершил первый в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений дружественный визит во Владивосток, где он принял участие в праздновании Дня ВМФ, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Фрегат прибыл в главную базу ТОФ 25 июля, 28 июля он принял участие в параде кораблей в честь Дня ВМФ России. В течение визита военные моряки почтили память тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, возложили венок к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" и были приняты командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем.
"Сегодня фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" покинул парадную линию кораблей ТОФ и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - сказал Воскресенский.
Празднование Дня ВМФ: парады, стрельбы и новинки флота
© РИА Новости / Виталий Аньков

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль проекта 1234 Пассат и малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

Моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе. 28 июля 2019
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент РФ Владимир Путин на катере Раптор совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада по случаю празднования Дня Военно-морского флота РФ, выстроившихся в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР Сиань на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

Стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 Смерч-2 с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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День ВМФ России – 2019ВьетнамРоссияБезопасность
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