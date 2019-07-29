Фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" завершил первый визит во Владивосток

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.