В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

"По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи "Рассвет" обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался… Установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует", - говорится в сообщении.