В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи "Рассвет" обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался… Установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует", - говорится в сообщении.
По данным СК, руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы.
Оперативное сопровождение по уголовному делу ведет УФСБ России по Приморскому краю.
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