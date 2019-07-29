Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T06:56Z
https://ria.ru/20190729/1556957842.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

Вчера, 06:56
1470
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти  мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии,  сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи "Рассвет" обратился 31-летний  гражданин для оказания услуг помощи  в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался… Установлено, что лицензия на осуществление  медицинской  деятельности у данной организации отсутствует", - говорится в сообщении.
По данным СК, руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы.
Оперативное сопровождение по уголовному делу ведет УФСБ России по Приморскому краю.
Отделение реанимации новорожденных
19 июля, 08:00
Как из врачей делают убийц младенцев
211152
Обсудить 1
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
РИА
Новости
Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
В Индии родился ребенок-русалка
Лента
новостей
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Минск не готов вводить бесплатные входящие для путешествующих абонентов
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Стрельба на западе Калифорнии. 28 июля 2019 года
В Калифорнии десятки человек пострадали при стрельбе на фестивале
Фото с места ДТП в Ленобласти
Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
В "Холдоми" сообщили о травле сотрудников в соцсетях после пожара в лагере
На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного экс-чиновника
В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В США пять человек погибли в результате стрельбы
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Лента новостейМолния