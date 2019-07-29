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РИА Новости

Странам нужно больше уважать международное право, считает глава МИД КНР

Вчера, 06:52
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Миру как никогда нужно укреплять уважение к международному праву, считает министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сейчас как никогда миру нужен консенсус, укрепление уважения к международному праву в международных отношениях и твердая поддержка международной системы, которая опирается на развитие и процветание человечества", - заявил Ван И в телеграмме, направленной участникам семинарам по международному праву в Пекине.
По мнению китайского министра, это поможет направить мир в сторону взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы живем в обществе, в котором наше будущее тесно связано: у каждой страны есть своя роль в будущем мира", - отметил Ван И.
При этом он подчеркнул важную роль развивающихся стран на международной арене, отметив, что они "работают вместе, как пассажиры одной лодки".
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Ван И (политик)МИД КНРКитайВ мире
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