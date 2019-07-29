Странам нужно больше уважать международное право, считает глава МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел Китая Ван И

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Миру как никогда нужно укреплять уважение к международному праву, считает министр иностранных дел КНР Ван И.

"Сейчас как никогда миру нужен консенсус, укрепление уважения к международному праву в международных отношениях и твердая поддержка международной системы, которая опирается на развитие и процветание человечества", - заявил Ван И в телеграмме, направленной участникам семинарам по международному праву в Пекине.

По мнению китайского министра, это поможет направить мир в сторону взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы живем в обществе, в котором наше будущее тесно связано: у каждой страны есть своя роль в будущем мира", - отметил Ван И.