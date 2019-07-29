Трамп посоветовал американцам беречь себя после сообщений о стрельбе в США

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и беречь себя после сообщений о стрельбе в городе Гилрой на западе Калифорнии, в ходе которой пострадало большое количество людей.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на западе Калифорнии. Телеканал NBC сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Позже местные СМИ сообщили, что, по словам чиновников, в местный медицинский центр были доставлены пять человек, двое из которых в тяжелом состоянии.