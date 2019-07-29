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РИА Новости

СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

Вчера, 06:13
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ, пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным газеты, суд признал Горбатова виновным по статье Уголовного кодекса "Мошенничество", его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Как сообщает издание, в 2017 году Горбатов, работавший на тот момент в ФСБ, и еще два его сообщника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.
По словам источников газеты, Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым правоохранители смогли выйти на предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ.
По версии следствия, в нее, в частности, входил бывший замначальника управления "К" Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин. При обысках у них изъяли деньги и драгоценности на 11 миллиардов рублей. Всем троим предъявлены обвинения в получении с помощью мошеннической схемы акций на 450 миллионов рублей у столичного застройщика; также Черкалина обвиняют во взяточничестве.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
На вопрос как такое могло произойти с работниками Кремля господин Песков ответил - это не вопрос Кремля.
29 июля, 07:32
vvladimir.volosoff
1014923214
Почему пошлые намеки...нормальные...просто нужно правильно понять, откуда начинается коррупция, где у нее растет голова, потом все будет ясно...
29 июля, 07:32
Единый Россиянин
7312029
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