СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ, пишет в понедельник " Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ, пишет в понедельник " Коммерсант " со ссылкой на источники.

По данным газеты, суд признал Горбатова виновным по статье Уголовного кодекса "Мошенничество", его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщает издание, в 2017 году Горбатов, работавший на тот момент в ФСБ, и еще два его сообщника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.

По словам источников газеты, Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым правоохранители смогли выйти на предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ.