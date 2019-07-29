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РИА Новости

Минск не готов вводить бесплатные входящие для путешествующих абонентов

Вчера, 06:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
ЛЮБЛЯНА, 29 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Белоруссия не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
"К сожалению, мы с коллегами из Белоруссии никак не можем прийти к общему знаменателю. Долго ведем переговоры, но не могу порадовать результатами. В какой-то момент - полгода назад - мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются", - сказал Носков.
"Отличаются (позиции - ред.), прежде всего, в понимании, что такое роуминг. В нашем понимании отсутствие роуминга - это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", - сказал Носков, отметив, что белорусская сторона не готова пойти на бесплатные входящие.
Ранее в июле крупнейшие российские сотовые операторы направили главе Минкомсвязи письмо с критикой предложенной Белоруссией схемы отмены роуминга, писала газета "Коммерсант". Подход белорусских операторов к отмене роуминга с Россией противоречит рыночным принципам, приведет к "искажению конкуренции" и серьезным экономическим последствиям для российских операторов, писала газета со ссылкой на письмо.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
18 июля, 11:43
Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией
Из него следует, что белорусская сторона предлагает поэтапно снижать тарифы на услуги присоединения и пропуска голосового трафика (так называемый интерконнект), применять пониженные ставки только к роуминговому трафику и зафиксировать предельные размеры межоператорских и абонентских роуминговых тарифов, следует из письма. У российских операторов другой подход: они хотят кардинально снизить ставки интерконнекта, пересмотреть межоператорские тарифы и опустить тарифы для абонентов "до комфортного уровня", причем все меры должны вступить в силу комплексно и одномоментно.
По мнению российских компаний, идеи Минска носят "нерыночный характер и нацелены исключительно на максимальное сохранение выгод белорусских операторов".
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.
Смартфон
1 июня, 05:18
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
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Константин НосковБелоруссияРоссияЭкономика
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