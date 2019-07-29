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РИА Новости

В Хабаровском крае увеличилось количество поселков, подтопленных паводком

Вчера, 05:37
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления
Последствия подтопления
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления
ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Количество подтопленных паводком населенных пунктов в Хабаровском крае за минувшие выходные увеличилось с одного до четырех, кроме подтопленного ранее села Удское в Тугуро-Чумиканском районе, вода пришла в три села в районе имени Лазо, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за дождей вышла из берегов река Уда в Тугуро-Чумиканском районе, в селе Удское затоплено 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Из зоны подтопления отселено 137 человек. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан-Неран. В Тугуро-Чумиканском районе, а также Верхнебуреинском районе, где также ранее были подтоплены поселки, введен режим ЧС.
"В районе имени Лазо в зону подтопления паводковыми водами попали три села: Полетное, Прудки, Петровичи. Вода зашла на территорию 51 приусадебного участка. Информация о подтоплении жилых домов не поступала. Отселение жителей не проводилось", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уровень реки Кия у этих населенных пунктов на утро понедельника составил 259 сантиметров, повысившись за сутки на 12 сантиметров. Опасным уровнем для этой местности является 480 сантиметров. Во всех населенных пунктах организован мониторинг уровней воды, силы районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС приведены в готовность к реагированию.
Сообщается также, что в ближайшие трое суток на территории Верхнебуреинкого, Хабаровского, Нанайского и имени Лазо районов ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Ожидаются дополнительные подъемы воды на реках Кур и Тунгуска Хабаровского района с подтоплением поймы, дорог, линий связи, местами низких мест в населенных пунктах Иванковцы, Победа, Улика-Национальная, на реках Подхоренок, Кия, Хор района имени Лазо. Также в понедельник у села Удское ожидается дополнительный подъем уровня воды.
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