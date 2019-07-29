Площадь пожаров в красноярской тайге выросла на 38 тысяч гектаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла за сутки на 38 тысяч гектаров до чуть более 986 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр в Красноярске.

"На территории края действует лесных пожаров - 94, на общей площади - 986 тысяч гектаров, в том числе в зоне контроля - 81, на площади - 977 546 гектаров", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что очаги действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 459 человек и десять единиц техники.