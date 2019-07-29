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РИА Новости

Китай разрешил поставки сои из всех российских регионов

Вчера, 05:18
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© AP Photo / Michael ConroyУборка урожая сои
Уборка урожая сои
© AP Photo / Michael Conroy
Уборка урожая сои. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай, крупнейший в мире покупатель сои, разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России, соответствующее решение размещено на сайте Главного таможенного управления КНР.
О том, что Китай намерен отменить регионализацию в отношении российской сои, сообщала в мая этого года начальник управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
"Согласно дополнительному соглашению к протоколу о фитосанитарных требованиях к поставляемым в Китай из РФ кукурузы, риса, сои и рапса, разрешен импорт сои в КНР из всех регионов России", - говорится в документе.
Отмечается, что под "российской соей" подразумевается вся соя, засеянная и выращенная для переработки в пределах российской территории. Подчеркивается, что в импортируемой российской сое не должно содержаться никаких вредных организмов, попадающие под карантинные ограничения КНР.
Помимо этого сообщается, что сою можно перевозить из России в Китай всеми видами транспорта – по воде, по железной дороге, автотранспортом, авиатранспортом, при этом особенно подчеркивается, что используемые для грузовых перевозок сои транспортные средства должны полностью соответствовать противоэпидемическим и карантинным требованиям.
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