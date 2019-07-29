В "Холдоми" сообщили о травле сотрудников в соцсетях после пожара в лагере

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Администрация лагеря Холдоми, где в результате пожара погибли дети, сообщает о травле сотрудников в социальных сетях, информация об этом размещена на Администрация лагеря Холдоми, где в результате пожара погибли дети, сообщает о травле сотрудников в социальных сетях, информация об этом размещена на сайте лагеря

"Как руководитель, я столкнулся с глубоким шоком сотрудников – давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю – почему вожатого, который в горящей палатке, лез под кровати – искал детей, ненавидят люди", - приводятся на сайте слова заместителя директора ООО "Экстрим-Сервис" по общим вопросам Алексея Денисова.

Он отмечает, что "мы не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии".

По словам Денисова, вожатые, обслуживающий персонал комплекса – это обычные люди, жители небольших городов и поселков, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. "Не нужно травить их – они сделали все, что могли", - отмечает он.

Также замдиректора сообщает, что в лагере готовятся к массовым сокращениям персонала. "Мы готовимся сокращать работников — жителей города Комсомольска, поселков Солнечный и Горный. В некоторых случаях это семьи", - отмечает он.

Также, по словам Денисова, организовывая размещение палаток на территории лагеря, и планируя проживание в них детей, администрация извещала контролирующие органы. Проверки и профилактические мероприятия в марте, мае и июле проводились органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора на основе имеющейся информации о размещении детей в палатках. На сайте приводятся ссылки на официальные запросы и ответы на них, касающиеся организации детского лагеря.