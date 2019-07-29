Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического на 63 сантиметра

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 763 сантиметров, что выше критической отметки на 63 сантиметра, сообщили журналистам в администрации Тулуна.

В реке Аршан, по данным мэрии, уровень воды превышает критический на семь сантиметров.

Из-за угрозы подтопления, по данным регионального МЧС, эвакуировали более тысячи человек, в том числе 615 детей, вода затопила 147 жилых домов, 269 придомовых территорий и 42 приусадебных участка.

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.