Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического на 63 сантиметра

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 763 сантиметров, что выше критической отметки на 63 сантиметра, сообщили журналистам в администрации Тулуна.
В реке Аршан, по данным мэрии, уровень воды превышает критический на семь сантиметров.
Из-за угрозы подтопления, по данным регионального МЧС, эвакуировали более тысячи человек, в том числе 615 детей, вода затопила 147 жилых домов, 269 придомовых территорий и 42 приусадебных участка.
В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.
Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Военные продолжают ликвидировать последствия паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, исследуют пробы воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.
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