Все выпущенные косатки из "китовой тюрьмы" сошлись у Шантарских островов

"Согласно данным со спутниковых меток, установленных на животных, косатки, выпущенные 27 июня и 16 июля, сошлись в одном районе вблизи Шантарских островов и сейчас находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга", — говорится в сообщении.
"Учитывая ее возраст, есть серьезные опасения за ее жизнь. Пока нет достоверных подтверждений, что Александра может самостоятельно добывать себе еду, есть вероятность, что она может погибнуть от голода. Любая попытка реадаптации и выпуска должна сопровождаться визуальным мониторингом животного в течение минимум 2-3 недель, пока не будет получено подтверждение, что животное как минимум самостоятельно питается и как максимум вернулось к нормальной жизни и присоединилось к диким сородичам", — сообщает коалиция.