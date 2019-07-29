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РИА Новости

Все выпущенные косатки из "китовой тюрьмы" сошлись у Шантарских островов

Вчера, 04:23
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Все пять косаток из "китовой тюрьмы", выпущенные в Охотском море, в том числе отбившаяся от старших маленькая особь, сошлись в одном районе у Шантарских островов, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во Всероссийском НИИ океанографии (ВНИРО) сообщили, что эта группа разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней.

"Согласно данным со спутниковых меток, установленных на животных, косатки, выпущенные 27 июня и 16 июля, сошлись в одном районе вблизи Шантарских островов и сейчас находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга", — говорится в сообщении.

По данным ВНИРО, это расстояние позволяет животным установить акустический контакт друг с другом. Ученые обещают и дальше наблюдать за косатками.
Выпуск косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
26 июля, 04:01
Экологи призвали выпустить оставшихся в "китовой тюрьме" косаток вместе
"Младшая косатка из второй группы сейчас находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Спутниковая метка у белухи сообщает о том, что животное также достигло Шантарских островов, переплыв туда из залива Константина", — отмечают в институте.
Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" в своем аккаунте в инстаграме призвали обеспечить визуальный контроль за младшей косаткой.

"Учитывая ее возраст, есть серьезные опасения за ее жизнь. Пока нет достоверных подтверждений, что Александра может самостоятельно добывать себе еду, есть вероятность, что она может погибнуть от голода. Любая попытка реадаптации и выпуска должна сопровождаться визуальным мониторингом животного в течение минимум 2-3 недель, пока не будет получено подтверждение, что животное как минимум самостоятельно питается и как максимум вернулось к нормальной жизни и присоединилось к диким сородичам", — сообщает коалиция.

Там же опубликовано видео, где косатка кормится рыбой, которую ей дают с берега. Руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил РИА Новости, что видео снято недалеко от мыса Перовского — места выпуска — через несколько дней после того, как выпустили вторую группу косаток.
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
24 июля, 17:23
Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска косаток
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток; за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Шантарские островаОбщество
Популярные комментарии
Читаешь и опупеваешь. Выловили (украли) особо охраняемых животных, прокуратура "нашла нарушения", Министерства по поручению президента (!!!) долго решали и наконец суд "признал, что животные были выловлены незаконно". И всё, воров нет, "оно само так получилось". А пойди в лес и подбери упавшее дерево, так гигантские штрафы, а если обматеришь местного "царька" , так вообще в тюрьму.
29 июля, 08:22
nniknikza
2100200
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