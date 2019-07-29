Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T03:59Z
https://ria.ru/20190729/1556957059.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/95856/48/958564839_0:38:1024:614_1036x0_80_0_0_9ef05b74a9b9cba0d14ccdd04886da8b.jpg
РИА Новости

СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток

Вчера, 03:59
882
© Flickr / Drewski2112Boeing 787 Dreamliner авиакомпании All Nippon Airlines (ANA)
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании All Nippon Airlines (ANA)
© Flickr / Drewski2112
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании All Nippon Airlines (ANA). Архивное фото
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".
Полеты будут вестись несколько раз в неделю.
В службе по связям с общественностью авиакомпании подтвердили РИА Новости, что такие планы есть, однако официального решения пока нет.
По данным "Никкэй", ANA также надеется, что ее полеты во Владивосток будут содействовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Японией. По состоянию на 2017 год, во Владивостоке действовало 49 японских компаний, что на 11% больше, чем годом ранее. Как отмечает газета, еще одна крупная авиакомпания Японии JAL также рассматривает возможность полетов во Владивосток из аэропорта Нарита в 2020 году.
Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют российские авиакомпании S7 и "Аврора".
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
2 июля, 23:30
Ограничения полетов с Чехией затронули граждан других государств
501110
Обсудить 0
ВладивостокЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Предприятия АПК Кубани будут поставлять продукцию в Китай
РИА
Новости
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии прокомментировал возможную поездку Медведева на Курилы
Уборка урожая сои
Китай разрешил поставки сои из всех российских регионов
СМИ: США вывезли в Китай миллионы тонн сои после встречи лидеров двух стран
Лента
новостей
В банке "Ассоциация" назвали причину отзыва лицензии
Министр иностранных дел Китая Ван И
Странам нужно больше уважать международное право, считает глава МИД КНР
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
"Новый поток" продолжит добиваться освобождения Мазурова
В центре Галактики
Астрономы открыли "странный" всплеск гравитационных волн
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия не сменит позицию по Венесуэле в случае новых американских санкций
Транзит газа через Украину снизился после перезапуска "Северного потока"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Северный поток" на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
Телескоп TESS на орбите между Луной и Землей
Астрономы НАСА открыли три планеты у соседней звезды
Международная космическая станция
Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Здание Центрального банка РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка "Ассоциация"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния