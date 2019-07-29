Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 38 человек

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 38 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 25 пропавших без вести.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в прошлый вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.