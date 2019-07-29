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РИА Новости

В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений

Вчера, 03:24
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Виды Находки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Ранее Кожемяко заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.
"Главная цель визита главы региона и замгенпрокурора в Находку – проверить ход подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля… Несмотря на значительные вложения стивидоров в обеспечение экологической безопасности - более 3 миллиардов рублей за три года, - выявлен ряд нарушений со стороны некоторых компаний", - говорится в сообщении.
Город Находка
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Роспотребнадзор заявил о снижении концентрации угольной пыли в Находке
Кожемяко отметил, что основные нарушения – пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспылевающего оборудования. "Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности", – заявил Кожемяко, которого цитирует администрация.
По словам Ткачева, органы прокуратуры следят за соблюдением природоохранного законодательства стивидорами.
"Важно понимать, что те меры, которые стивидоры принимают в сфере экологической безопасности, должны приводить к реальным показателям – отсутствию жалоб со стороны населения, снижению загрязнения окружающей среды. И пока эти условия не будут выполняться в полном объеме, прокуратура будет реагировать, в том числе, и выходить с ходатайствами о приостановке деятельности предприятий", – сказал Ткачев, чьи слова приводит администрация края.
Морской торговый порт Находка
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Олег КожемякоНаходкаПроисшествия
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