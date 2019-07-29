В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Ранее Кожемяко заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.

"Главная цель визита главы региона и замгенпрокурора в Находку – проверить ход подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля… Несмотря на значительные вложения стивидоров в обеспечение экологической безопасности - более 3 миллиардов рублей за три года, - выявлен ряд нарушений со стороны некоторых компаний", - говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что основные нарушения – пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспылевающего оборудования. "Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности", – заявил Кожемяко, которого цитирует администрация.

По словам Ткачева, органы прокуратуры следят за соблюдением природоохранного законодательства стивидорами.