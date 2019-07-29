Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Хабаровский пенсионер, которому досаждали шумные дети во дворе, решил проучить их, "выстрелив" из трубки-плевалки затвердевшим пластилином в одного из подростков. В результате 12-летняя девочка получила рану между лопаток, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Тихоокеанской. Мужчина, посчитавший игру группы детей слишком шумной, сделал им замечание.

Несмотря на это, дети продолжили играть, после чего 12-летняя школьница почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану.

Госпитализация девочке не потребовалась — медики оказали помощь на месте. Полиция в ходе проверки установила подозреваемого — 70-летнего местного жителя.

"Гражданин пояснил, что он из окна своей квартиры дунул в сторону детей из металлической трубки, в которую положил затвердевший пластилин. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания", — говорится в сообщении.