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РИА Новости

Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки

Вчера, 03:21
22264
ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Хабаровский пенсионер, которому досаждали шумные дети во дворе, решил проучить их, "выстрелив" из трубки-плевалки затвердевшим пластилином в одного из подростков. В результате 12-летняя девочка получила рану между лопаток, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Тихоокеанской. Мужчина, посчитавший игру группы детей слишком шумной, сделал им замечание.
Несмотря на это, дети продолжили играть, после чего 12-летняя школьница почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану.
Госпитализация девочке не потребовалась — медики оказали помощь на месте. Полиция в ходе проверки установила подозреваемого — 70-летнего местного жителя.

"Гражданин пояснил, что он из окна своей квартиры дунул в сторону детей из металлической трубки, в которую положил затвердевший пластилин. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания", — говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
В этой статье убого все. Родители, вызвавшие скорую и полицию из-за такой вот фигни, журналисты, решившие что это достаточно интересная новость для публикации на федеральном СМИ, а также я, потративший две минуты своего рабочего утра на коммент к этой бездарной статье
29 июля, 06:48
22oeed
94150203
мы в детстве с пяти лет из таких трубок войнушки устраивали и плевались из всяких положений но никаких ,,ран,, не получали. наверное пенсионер подключал к трубке как минимум компрессор или девочка с родителями просто врут. вообще родители детишек забывают что рядом с ними проживают и другие люди и им не нравиться постоянный визг.
29 июля, 06:00
nnazarchuc
9000005
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