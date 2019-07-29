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РИА Новости

В России хотят запретить анонимные электронные платежи, пишут СМИ

Вчера, 03:12
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖительница Москвы производит оплату услуг в одном из платежных терминалов QIWI
Жительница Москвы производит оплату услуг в одном из платежных терминалов QIWI
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает РБК.
Теперь документ должен подписать президент. Закон вступит в силу после официального опубликования.
Речь идет о таких системах, как "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и другие.
В документе говорится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.
Как пояснил в интервью РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.
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Ранее было решено запретить снятие наличных средств с анонимных электронных кошельков. Мера направлена на противодействие обналичиванию денег, полученных преступным путем.
В марте президент Владимир Путин подписал закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации.
Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает пять тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как они задолбали своим терроризмом и отмыванием. Что кто-то правда верит, что через терминал киви я буду террористов финансировать?))), или отмывать деньги? Да на это у меня лет 100 уйдет. Вон полковники ФСБ по 12 лярдов в квартире держат, наверное через киви собрали)))
29 июля, 03:47
llive4444
1891501135
Расскажу как уже давно на деле происходит: Прошёл идентификацию, отнёс паспорт куда-то, заплатил. Кошелёк идентифицировали. Положил 2 тыщи рублей на него, перевёл полторашку на счёт ЦУПИС (центр платежей интернетный), где тоже регистрацию и идентификацию платную проходил. Зашёл через пару недель оставшиеся три сотки на телефон закинуть - пишут ваш кошель заблокирован в соответствии с законом против терроризма. Иди проходи заново углубленную идентификацию и плати бабки за неё, сдавай сетчатку глаза, кровь, анализ мочи и кала, рентген заднего прохода.
29 июля, 03:43
БИЧ YouTube
681912016
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