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РИА Новости

В России появится сервис, показывающий, безопасно ли купаться в Черном море

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Тонкий мыс в Геленджике
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на Тонкий мыс в Геленджике. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В России разработают сервис, позволяющий определить, безопасно ли купаться в Черном море, он будет работать на основе спутникового мониторинга и метеоданных, сообщил РИА Новости гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский.
Идея создания сервиса принадлежит компании Сканэкс, методику обнаружения загрязнений по спутниковым данным разработали участники проектной смены "Большие вызовы" образовательного центра для одаренных детей "Сириус", рассказал Пинский.
"Ежегодно побережье Чёрного моря посещают миллионы туристов, которые и не подозревают, где сбрасываются канализационные стоки городов-курортов и как они влияют на море. Проявления этих стоков становятся заметны из космоса, что позволяет заранее предупреждать людей о загрязнении. Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами", - сообщил РИА Новости Пинский.
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По его словам, сервис позволит не только показывать текущую ситуацию, но и делать прогнозы. Сложность в формировании таких данных заключается в том, что загрязнения могут быть зарегистрированы только при благоприятных условиях наблюдений: безоблачной погоде и отсутствии перемешивания, препятствующего выходу сточных вод на поверхность.
"Несмотря на трудности обнаружения загрязнений, участниками проекта создана интерактивная карта выбросов сточных вод и разработана методика, которая позволит прогнозировать достижение загрязненными водами курортных районов", - приводит информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ) слова руководителя проекта, младшего научного сотрудника Лаборатории оптики океана ИО РАН Дмитрия Глуховца.
Методика обнаружения загрязнений, разработанная участниками профильной смены "Сириуса", уже апробирована на черноморском побережье в районе Новороссийска и Анапы. Пинский рассказал, что теперь методику планируется переложить на онлайн-платформу и после дальнейшей проработки создать сервис. Он может быть интересен, прежде всего, широкой общественности, а также представителям туротрасли, считает гендиректор "Маринета". Пока не определено будет ли сервис платный или услуга будет предоставляться на безвозмездной основе.
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