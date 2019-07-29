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РИА Новости

Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве

Вчера, 03:05
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Синоптики предупреждали, что в начале недели в Москву может прийти ультраполярное вторжение, то есть холодный арктический воздух. И самыми холодными днями могут стать понедельник и вторник - температура может опуститься до 14-15 градусов. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.

Чтобы не заболеть, утепляйтесь

Так как погода в летней Москве переменчивая, стоит всегда носить с собой накидку - джинсовку, легкий свитер или палантин, советует специалист.
"Одевайтесь так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании, особенно в вечерние часы. Также опасны сквозняки в транспорте или холодный воздух из кондиционера. Носите с собой ветровки, легкие свитера, палантины. Если знаете, что возможен дождь, лучше обуть непромокаемую обувь", - говорит Тяжельников.
Эксперт отметил, что если вы отдыхаете у воды, то опасно находиться в тени или на ветру в мокром купальнике - можно получить переохлаждение.
"Вода, испаряясь, быстро охлаждает тело, что может привести к переохлаждению. После купания лучше насухо вытираться и переодеваться в сухой купальник. Не стоит резко заходить в воду, особенно после длительного нахождения под жарким солнцем. Если разгоряченным окунуться в холодную воду, перепад температур может стать причиной простуды", - добавляет врач.
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Больше ягод, меньше мяса

Тяжельников отмечает, что если перемена погоды застала вас врасплох, вы в легкой одежде попали под дождь или холодный ветер, то стоит согреться горячими напитками.
"Можно зайти в кафе и выпить чашку горячего чая или какао. Подойдет любой горячий напиток, кроме алкоголя. Вопреки распространенному мнению, спиртные напитки не согревают. Алкоголь расширяет периферийные сосуды кровеносной системы и вызывает чувство прилива тепла. Но затем сосуды сужаются, что приводит лишь к еще большему охлаждению организма", - отмечает врач.
Когда в Москву вернется жара, то стоит обратить внимание на свой рацион, так как даже в теплую погоду можно заболеть. По словам эксперта, пятая часть заболеваний простудой приходится на летний период.
"Летняя жара способствует усиленному потоотделению и потере влаги, поэтому рекомендуется пить больше воды. Заведите привычку носить с собой бутылочку воды и пить понемногу, но часто. Также хорошо утолять жажду морсами, компотами, зеленым и травяным чаем. При этом надо быть осторожными с холодными напитками, которые в жару способны стать причиной ангины и других простудных заболеваний. Лучше употреблять напитки комнатной температуры, а мороженое есть слегка подтаявшим и медленно", - отметил врач.
Также он посоветовал есть больше ягод, фруктов, овощей, которые являются прекрасной альтернативой фармацевтическим препаратам, и меньше употреблять мясных, жирных, жареных, копченых продуктов.
"Лето – это прекрасная возможность для закаливания и укрепления физической формы. Особенно полезны занятия на свежем воздухе. Можно гулять в парках, бегать, ездить на велосипеде, плавать. В Москве сегодня для этого есть отличные условия", - добавил Тяжельников.
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