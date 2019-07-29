Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), планировавшийся в ноябре, перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что корабль впервые полетит с экипажем 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

"Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции на вопрос, полетит ли Crew Dragon с экипажем в конце года, ответил: "Я не думаю, что это невозможно, но это становится все труднее".