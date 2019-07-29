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РИА Новости

Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Вчера, 03:02
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), планировавшийся в ноябре, перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.
Международная космическая станция. Архивное фото
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В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что корабль впервые полетит с экипажем 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
"Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции на вопрос, полетит ли Crew Dragon с экипажем в конце года, ответил: "Я не думаю, что это невозможно, но это становится все труднее".
Запуск Crew Dragon с экипажем был отложен с сентября на более поздний срок из-за взрыва, произошедшего при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. Компания SpaceX в июле сообщила, что взрыв был вызван отказом обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля. Перед пилотируемым полетом компании необходимо повторить наземные испытания системы аварийного спасения, а также провести ее испытания в ходе полета на ракете-носителе Falcon-9.
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