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РИА Новости

В Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться

Вчера, 02:50
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семеро детей на востоке Индии утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться, сообщает газета Times of India.
Инцидент случился в деревне Дойла (Doila) в индийском штате Бихар, который сильно пострадал от наводнений и дождей. По данным полиции, погибшим детям было от 8 до 10 лет, двоих местные жители смогли спасти.
Трагедия произошла днем в воскресенье, когда девять детей отправились к канаве на обочине дороги, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, некоторые дети не смогли оттуда выбраться. Пострадавших быстро отвезли в медицинские центры, где врачи констатировали их смерть.
По информации издания, родственники погибших попросили у властей штата компенсации.
Наводнения в штате Бихар на востоке Индии затронули около 8,3 миллиона человек, стихия унесла жизни 127 человек. Причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. При этом число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило 111 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести.
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