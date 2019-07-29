В Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семеро детей на востоке Индии утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться, сообщает газета Семеро детей на востоке Индии утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться, сообщает газета Times of India

Инцидент случился в деревне Дойла (Doila) в индийском штате Бихар, который сильно пострадал от наводнений и дождей. По данным полиции, погибшим детям было от 8 до 10 лет, двоих местные жители смогли спасти.

Трагедия произошла днем в воскресенье, когда девять детей отправились к канаве на обочине дороги, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, некоторые дети не смогли оттуда выбраться. Пострадавших быстро отвезли в медицинские центры, где врачи констатировали их смерть.

По информации издания, родственники погибших попросили у властей штата компенсации.