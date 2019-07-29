Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T02:46Z
https://ria.ru/20190729/1556956729.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155694/61/1556946129_0:60:2909:1696_1036x0_80_0_0_0439e71431fdc5d36bec8f0f5aabe213.jpg
РИА Новости

Моряки ТОФ, ВМС Филиппин и Вьетнама соревновались в перетягивании каната

Вчера, 02:46
332
© РИА Новости / Виталий АньковПразднование Дня ВМФ во Владивостоке
Празднование Дня ВМФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Празднование Дня ВМФ во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Военные моряки РФ, Вьетнама и Филиппин провели во Владивостоке товарищеские спортивные соревнования, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" на прошлой неделе впервые в истории двусторонних российско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом, он принял участие в морском параде в День ВМФ в воскресенье. Десантный вертолётоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" Военно-морских сил Филиппин также прибыл на главную базу ТОФ для празднования Дня ВМФ.
"Соревнования стали частью программы визита боевых кораблей Филиппин и Вьетнама на главную базу ТОФ и в трехстороннем формате проводились впервые. Более 100 моряков ТОФ, ВМС Вьетнама и Филиппин приняли участие в товарищеском турнире по перетягиванию каната и волейболу, который прошел во Владивостоке и был организован Спортивным комитетом ТОФ", - сказал Воскресенский.
В российскую команду вошли морские пехотинцы ТОФ и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.
По итогам соревнований тихоокеанцы одержали победу. Все участники товарищеского турнира получили памятные подарки.
Празднование Дня ВМФ: парады, стрельбы и новинки флота
© РИА Новости / Виталий Аньков

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль проекта 1234 Пассат и малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

Моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе. 28 июля 2019
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент РФ Владимир Путин на катере Раптор совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада по случаю празднования Дня Военно-морского флота РФ, выстроившихся в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР Сиань на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

Стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 Смерч-2 с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1501010
Обсудить 0
День ВМФ России – 2019Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВьетнамРоссияФилиппиныБезопасность
Рекомендуем
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" завершил первый визит во Владивосток
РИА
Новости
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Венесуэла обратится в ООН из-за нарушения США ее воздушного пространства
Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Лента
новостей
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Норвегией
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
Виды Находки
В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка
Горы в Северной Осетии
В Северной Осетии двое альпинистов пострадали во время спуска со склона
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Все выпущенные косатки из "китовой тюрьмы" сошлись у Шантарских островов
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
Транспортный самолет Ил-76
Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
В Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы
Московская городская избирательная комиссия
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния