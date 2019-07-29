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РИА Новости

Венесуэла обратится в ООН из-за нарушения США ее воздушного пространства

Вчера, 02:39
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CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint" Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Венесуэла намерена обратиться в ООН в связи с нарушениями подконтрольного стране воздушного пространства со стороны США, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
По заявлению венесуэльских властей, США несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы за последние две недели. Ранее минобороны страны сообщило, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.

"Как мы уже заявляли, администрация (президента США Дональда) Трампа признает, что нарушает воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле... Нет никаких сомнений в их плохих намерениях. Мы обратимся в ООН", - заявил Арреаса в Twitter.

Нарушение американским самолетом-разведчиком воздушного пространства Венесуэлы. 19 июля 2019
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ВенесуэлаООНСШАВ мире
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