Венесуэла обратится в ООН из-за нарушения США ее воздушного пространства

"Как мы уже заявляли, администрация (президента США Дональда) Трампа признает, что нарушает воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле... Нет никаких сомнений в их плохих намерениях. Мы обратимся в ООН", - заявил Арреаса в Twitter.