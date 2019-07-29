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РИА Новости

Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив

Вчера, 02:31
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CC BY 2.0 / NATO / Royal Navy LPhot Paul Hall / SNMG2 sailing in the Black Sea Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании
CC BY 2.0 / NATO / Royal Navy LPhot Paul Hall / SNMG2 sailing in the Black Sea
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Второй корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив, чтобы обеспечить безопасную навигацию судов под флагом Великобритании, проходящих через Ормузский пролив, сообщается на сайте министерства обороны Британии.
Ранее британские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Британия после роста напряженности в отношениях с Ираном решила расширить военное присутствие в регионе Персидского залива и направить туда второй корабль ВМС – Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море.
Сообщается, что корабль Duncan присоединится к фрегату британского флота Montrose, который уже находится в заливе и будет оказывать ему содействие до конца августа, когда Montrose отбудет для планового обслуживания и смены экипажа.
"Duncan прибыл в Ормузский пролив, чтобы продолжить невероятную работу по защите интересов британского судоходства, которую вел Montrose", - приводятся на сайте минобороны слова командира корабля Duncan Тома Трента.
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По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, свобода навигации в Ормузском проливе важна не только для Великобритании, но и для ее мировых партнеров. Он отметил, что Duncan продолжит достойную работу Montrose, помогающую обеспечить безопасность важного маршрута.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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