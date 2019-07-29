Москвичей предупредили о температурном антирекорде

"В Москве 15-17 градусов. Ниже нормы на девять градусов, ожидаем рекорд этого века, самый холодный день для этой даты", — рассказал РИА Новости сотрудник "Фобоса" Александр Синенков

По словам специалистов, в дневное время во вторник-среду столбики термометров будут показывать около 12-15 градусов тепла, по ночам ожидаются рекордные плюс четыре-девять градусов. Как отмечают метеорологи, такая погода характерна скорее для сентября.

За последние 70 лет дневная температура в столице в конце июля ни разу не была ниже плюс 15 градусов, а ночные показатели термометров настолько опускались лишь полвека назад — в 1971 и 1979 годах (плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно).