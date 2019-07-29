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РИА Новости

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Вчера, 02:07
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. К середине недели температура в Москве может опуститься ниже плюс пяти градусов, сообщил центр погоды "Фобос".
По прогнозу, 29 июля воздух прогреется максимум до плюс 18.

"В Москве 15-17 градусов. Ниже нормы на девять градусов, ожидаем рекорд этого века, самый холодный день для этой даты", — рассказал РИА Новости сотрудник "Фобоса" Александр Синенков

По словам специалистов, в дневное время во вторник-среду столбики термометров будут показывать около 12-15 градусов тепла, по ночам ожидаются рекордные плюс четыре-девять градусов. Как отмечают метеорологи, такая погода характерна скорее для сентября.
За последние 70 лет дневная температура в столице в конце июля ни разу не была ниже плюс 15 градусов, а ночные показатели термометров настолько опускались лишь полвека назад — в 1971 и 1979 годах (плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно).
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