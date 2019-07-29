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РИА Новости

Российские военные выполнят наблюдательный полет над Норвегией

Вчера, 02:06
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Норвегии с 29 июля по 2 августа, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Норвегии... Наблюдательный полёт над Норвегией будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс", - пишет газета со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.
Максимальная дальность полета составит 1,7 тысячи километров. Уточняется, что российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с Норвегией маршруту, а норвежские специалисты на его борту будут контролировать применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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