Российские военные выполнят наблюдательный полет над Норвегией

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Норвегии... Наблюдательный полёт над Норвегией будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс", - пишет газета со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.