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РИА Новости

Военные из США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

Вчера, 02:04
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CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией РФ на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.
Добавляется, что в ходе полёта специалисты РФ на борту самолёта наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.
Уточняется, что самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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