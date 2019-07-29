Военные из США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией РФ на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Добавляется, что в ходе полёта специалисты РФ на борту самолёта наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.

Уточняется, что самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.