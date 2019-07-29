У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

"Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в акватории Кроноцкого залива в ночь с воскресенья на понедельник. Его эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.