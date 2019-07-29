Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первое совещание по развитию частной космонавтики в России пройдет в понедельник под руководством директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Совещание по вопросу сотрудничества госкорпорации "Роскосмос" с частными компаниями - разработчиками ракетно-космической техники пройдет под председательством генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет первая подобная встреча с представителями практически всех представленных на российском рынке частных космических компаний. Среди них разработчик крылатого космолета компания "Исон", ракетно-космической системы для суборбитального туризма "КосмоКурс", владельцы плавучего космодрома "Морской старт" - S7 Космические транспортные системы, ракетных двигателей для лёгких ракет "НСТР Ракетные технологии" и другие. Помимо того, в совещании примут участие представители Фонда "Сколково", ассоциации "Аэронет", вузов, предприятий ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе сообщения планируется заслушать доклады о возможных мерах поддержки частных компаний со стороны Роскосмоса, организации процесса выдачи лицензии, законодательного регулирования государственно-частного партнёрства. В свою очередь частники расскажут руководству госкорпорации о своих проектах и перспективах рынка, на который они нацелены.