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РИА Новости

Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний

01:03
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первое совещание по развитию частной космонавтики в России пройдет в понедельник под руководством директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Совещание по вопросу сотрудничества госкорпорации "Роскосмос" с частными компаниями - разработчиками ракетно-космической техники пройдет под председательством генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это будет первая подобная встреча с представителями практически всех представленных на российском рынке частных космических компаний. Среди них разработчик крылатого космолета компания "Исон", ракетно-космической системы для суборбитального туризма "КосмоКурс", владельцы плавучего космодрома "Морской старт" - S7 Космические транспортные системы, ракетных двигателей для лёгких ракет "НСТР Ракетные технологии" и другие. Помимо того, в совещании примут участие представители Фонда "Сколково", ассоциации "Аэронет", вузов, предприятий ракетно-космической отрасли.
Как рассказал собеседник агентства, в ходе сообщения планируется заслушать доклады о возможных мерах поддержки частных компаний со стороны Роскосмоса, организации процесса выдачи лицензии, законодательного регулирования государственно-частного партнёрства. В свою очередь частники расскажут руководству госкорпорации о своих проектах и перспективах рынка, на который они нацелены.
Ранее несколько аналогичных ознакомительных встреч проводило предыдущее руководство госкорпорации.
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01:03Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний
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00:11Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина
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