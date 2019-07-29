СМИ: Британия отправит дополнительных военных в Бахрейн

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Великобритания направит небольшое количество дополнительных военнослужащих на базу в Бахрейн для защиты судов в Персидском заливе на фоне инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero, сообщает телеканал Великобритания направит небольшое количество дополнительных военнослужащих на базу в Бахрейн для защиты судов в Персидском заливе на фоне инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero, сообщает телеканал Sky News

По данным телеканала, Лондон планирует увеличить число военнослужащих "на этой неделе для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, вследствие эскалации напряженности с Ираном".

Ранее телеканал сообщил, что ВМС Великобритании будут сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда под британским флагом, "чтобы защитить их от нападения со стороны Ирана".

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.