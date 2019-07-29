Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

МОСКВА, 29 июля - РИА Новости. Пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, об этом пишет Пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, об этом пишет "Страна.ua"

По данным издания, летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность заместителя командира соединения.

Офицер закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Ранее он участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.

Об уничтожении украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 стало известно в воскресенье, 28 июля. По данным портала avia.pro, инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.