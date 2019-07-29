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РИА Новости

Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

00:44
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76"
Транспортный самолет ИЛ-76
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Транспортный самолет "ИЛ-76". Архивное фото
МОСКВА, 29 июля - РИА Новости. Пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, об этом пишет "Страна.ua".
По данным издания, летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность заместителя командира соединения.
Офицер закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Ранее он участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.
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Об уничтожении украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 стало известно в воскресенье, 28 июля. По данным портала avia.pro, инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.
По сведениям издания “Зеркало недели”, Ил-76, зафрахтованные частной украинской компанией, перевозили оружие из ОАЭ.
В настоящее время в Ливии продолжается гражданская война. Фактически она идет с момента вооруженной интервенции иностранной коалиции, которая привела к свержению Муаммара Каддафи.
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Ил-76ЛивияУкраинаВ мире
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