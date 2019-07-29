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РИА Новости
Культура

Группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве

00:21
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© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления
© AP Photo
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве в понедельник в рамках стадионного тура по Европе, сообщила пресс-служба агентства TCI.
"Спустя 10 лет группа выпускает новый альбом и отправляется в свой первый стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. Оркестр и хор для седьмого альбома записывался в Минске", - говорится в сообщении.
Тур стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен. Концерты пройдут на стадионах Берлина, Праги, Берна, Дрездена, Копенгагена, Роттердама, Вена, Риги, Осло и других городах.
В Санкт-Петербурге группа выступит 2 августа на стадионе "Газпром Арена".
Rammstein – немецкая рок-группа, созданная в 1994 году в Берлине. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Состав группы ни разу не менялся, ее фронтмен - Тилль Линдеманн. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей.
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