МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве в понедельник в рамках стадионного тура по Европе, сообщила пресс-служба агентства TCI.

"Спустя 10 лет группа выпускает новый альбом и отправляется в свой первый стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. Оркестр и хор для седьмого альбома записывался в Минске", - говорится в сообщении.

Тур стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен. Концерты пройдут на стадионах Берлина, Праги, Берна, Дрездена, Копенгагена, Роттердама, Вена, Риги, Осло и других городах.

Rammstein – немецкая рок-группа, созданная в 1994 году в Берлине. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Состав группы ни разу не менялся, ее фронтмен - Тилль Линдеманн. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей.