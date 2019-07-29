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РИА Новости

Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина

00:11
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.
При составлении рейтинга использованы данные официальной статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года (для Норвегии и Украины - по итогам мая 2019 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.
В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее, в целом за полугодие цена нефти Brent выросла почти на 18%, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего, соглашением ОПЕК+. Однако цена бензина определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности, налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.
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Люксембург: бензина хоть залейся

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие.
В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.
Россия находится в середине рейтинга – на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина. Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию.
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Украина: экономим на бензине

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 560 литров топлива в месяц.
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Самый дешевый бензин — в Казахстане

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.
На втором месте находится Россия с ценой 45,5 рубля за литр.
По данным Росстата, с начала года (середина января – начало июля 2019 года) цена 95-го бензина в России выросла на 1,1%, а цена дизельного топлива снизилась на 2,4%.
Третье место занимает Белоруссия, где топливо стоит около 52 российских рублей за литр.
Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го в этой стране обойдется в 74,7 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане – 31,9 рубля за литр. Россия находится на втором месте с ценой 46,1 рубля за литр.
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Самый дорогой бензин — в Нидерландах

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 118,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр обойдется дороже 113 рублей.
В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной такой ситуации являются высокие налоги на топливо.
Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии – 111,6 рубля за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.
Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9%) и на Украине (-1,3%). В Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах зафиксировано подорожание топлива. Наиболее существенно стоимость бензина выросла в Болгарии (+13,6%), Литве (+12,0%) и в Венгрии (+11,5%).
Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла в 28 странах из 33, участвующих в рейтинге.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Прогноз: доступность бензина в России не повысится

По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост цены бензина в России по итогам 2019 года не будет превышать инфляцию, то есть составит не более 5%. При этом следует ожидать и роста заработных плат россиян на таком же уровне или даже выше. В связи с этим можно предположить, что доступность бензина в России по итогам 2019 года как минимум не снизится.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости
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