Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от МКС

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-11" в понедельник покинет Международную космическую станцию (МКС), сообщило НАСА.

На сайте НАСА отмечается, что в пятницу на борту МКС российский космонавт Алексей Овчинин укладывал в корабль удаляемое со станции оборудование.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, расстыковка "Прогресса МС-11" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС планируется в 13.44 мск.

По словам собеседника агентства, в 16.50 мск корабль включит двигатель на торможение для сведения с орбиты. В результате "Прогресс МС-11" войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в южной части Тихого океана в 17.32 мск.

РИА Новости не удалось получить комментарий у Роскосмоса по данной информации.

Корабль "Прогресс МС-11" был запущен в космос 4 апреля и в тот же день причалил к МКС, установив рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки.